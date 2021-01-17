المعارضة التركية تتهم «أردوغان» بإهدار 128 مليار دولار

تصدر هاشتاج «أين ذهبت تلك الأموال؟» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث شارك فيه عدد من الشخصيات السياسية التركية، من بينهم زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، موجهين السؤال بالأساس إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وقال كليتشدار أوغلو في تغريدة له: «المواطنون في الشارع يسألون: أين ذهبت تلك الأموال؟»، وفقا لموقع تركيا الآن.كان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، اتهم أردوغان، بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 شهور، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة كمحاولة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.وأشار أوزتراك في مؤتمر صحفي إلى أن الحكومة التركية لا تستطيع حماية أعمال الناس، ولا تستطيع توفير فرص عمل بديلة، ولا تستطيع حماية العمال والمتقاعدين، ولم يعد لدى البنوك الحكومية القدرة على إعطاء قروض، حيث استهلكت العملات المخصصة لوقت الحاجة في المصرف المركزي.