بعد استدعائه الحكومة.. الباز: تفاءلوا بالبرلمان الجديد

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بقرار البرلمان المصري الجديد، باستدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لعرض الموقف التنفيذي لخطة الحكومة على البرلمان الجديد.













وتابع الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن اللجنة العامة عندما راجعت أداء الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وجدت العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ برنامج الحكومة، وعلى هذا الأساس استدعت الحكومة لمعرفة الأسباب لذلك.