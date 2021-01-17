رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

بعد استدعائه الحكومة.. الباز: تفاءلوا بالبرلمان الجديد

الأحد 17/يناير/2021 - 09:29 م
جريدة الدستور
طباعة
أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بقرار البرلمان المصري الجديد، باستدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لعرض الموقف التنفيذي لخطة الحكومة على البرلمان الجديد.



وتابع الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن اللجنة العامة عندما راجعت أداء الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وجدت العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ برنامج الحكومة، وعلى هذا الأساس استدعت الحكومة لمعرفة الأسباب لذلك.


موضوعات متعلقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

كتاب ونقاد.. جود ريدز مؤشر زائف لتقييم الكتب

نادي القراء المحترفين يستضيف مناقشة «تلاوات المحو» لـ مصطفى منير

من الأرشيف.. يحيى حقي: ليس هناك واحد أعد نفسه لمهنة الرواية كنجيب محفوظ

في ذكراه.. سر اتجاه يحيى حقي لكتابة القصة القصيرة