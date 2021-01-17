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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اعتقال المعارض الروسي ألكسي نافالني فور وصوله إلى مطار موسكو

الأحد 17/يناير/2021 - 09:22 م
ألكسي نافالني
ألكسي نافالني
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اعتقلت السلطات الأمنية الروسية المعارض الروسي ألكسي نافالني بمجرد وصوله إلى مطار شيريميتفو بموسكو وسمحت لزوجته بالعبور والدخول إلى العاصمة الروسية.

وكانت طائرة تقل المعارض الروسي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية وصلت إلى مطار "شيريميتفو" بموسكو مساء اليوم الأحد قادمة من ألمانيا.

وكانت السلطات الروسية قد حولت مسار الطائرة من مطار " فونوكوف" إلى مطار " شيريميتفو" بسبب احتشاد أنصار المعارض الروسي وتنظيمهم احتجاجات تردد هتافات مناهضة للحكومة الروسية والرئيس الروسي.

واعتقلت قوات الأمن الروسية عددًا من أنصار نافالني في مطار فونوكوفو، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المطار أمام الطائرات لأسباب فنية.

وكان نافالني قد أعلن في وقت سابق عن نيته العودة إلى روسيا على الرغم من أن السلطات أكدت نيتها اعتقاله لدى وصوله إلى البلاد بسبب انتهاكه قيود حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر ضده بتهمة الاحتيال.

وكان المعارض الروسي قد نقل في 20 أغسطس الماضي في حالة غيبوبة إلى مستشفى بمدينة أومسك الروسية، بعد أن تدهورت صحته فجأة عندما كان على متن طائرة متوجهة من مدينة تومسك إلى موسكو، وبعد عدة أيام وافقت الحكومة الروسية بطلب من عائلة نافالني على نقله إلى ألمانيا لاستكمال علاجه، وأعلنت برلين لاحقا اكتشاف أدلة تؤكد أنه تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك".

وتنفي موسكو صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، مشددة على أن الفحوصات التي خضع لها في روسيا لم تكشف آثار أي مواد سامة في جسمه، واتهمت موسكو برلين على مدى أشهر برفض التعاون في التحقيق في قضية التسميم المزعوم، فيما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة استخبارات أجنبية بفبركة القضية.

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