تأجيل الدورة الخامسة من مهرجان أسوان بسبب كورونا

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن تأجيل الدورة الخامسة التي كان مقررا عقدها في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، حيث بدأ المهرجان بالفعل استلام الأفلام المشاركة في مسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة، ولكن نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد تقرر تأجيل انعقاد الدورة الخامسة، وسيتم الإعلان عن موعدها النهائي وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتداعيات فيروس كورونا.من ناحية أخرى، كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بطباعة الإصدار الثاني للتقرير السنوي الذي يحمل عنوان "صورة المرأة في السينما العربية"، الذي يصدر ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان، بعد أن شهدت الدورة الرابعة الإصدار الأول منه عام 2020.وأكدت إدارة مهرجان أسوان، أن تقرير "صورة المرأة في السينما العربية" يعد أول محتوي بحثي يرصد أوضاع المرأة فيما يصدر من أفلام سينمائية في المنطقة العربية، وكيف يراها صناع هذه الأفلام كموضوع لأفلامهم؟ وكذلك كيف تعبر هي بذاتها عن نفسها فيما تقدمه من إبداع سينمائي على مستوي المضمون والذائقة الإبداعية