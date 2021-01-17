العراق: حققنا سيطرة جيدة على كورونا بنسبة شفاء تزيد 93%

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الأحد، أن نسبة الشفاء من فيروس "كورونا" المستجد تصل إلى أكثر من 93%.ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن التميمي قوله إن "العراق حقق سيطرة جيدة على فيروس كورونا ونسبة الشفاء تصل إلى أكثر من 93%".وأضاف وزير الصحة "سنتخذ كل الإجراءات القانونية بحق من يدعي معلومات".يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية سجلت، اليوم، 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات 608 آلاف و232 حالة.