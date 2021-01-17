مصطفى شوقي يستعد لطرح «يا سمرا»

يستعد المطرب مصطفى شوقي لطرح أغنية جديدة تحمل أسم «يا سمرا» وانتهى من التحضيرات الخاصة بها خلال الفترة الماضية.وشوق مصطفى جمهوره بنشره البوستر الخاص بالأغنية عبر حساباته الرسمية بموقع التواص الاجتماعي «فيس بوك» وعلق عليها: «استنوا ڤيديو كليب أغنيتي الجديدة يا سمــــرا قريبًا من فري ميوزيك نصر محروس.. إن شاء الله تسمعوا حاجة من النوع الفاخر اتمنى تعجبكم».