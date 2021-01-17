منسق «حياه كريمة» بالمنوفية يعلن بدء حوار مجتمعي لدعم المبادرة

أعلن المهندس محمد ربيع، المنسق العام لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية، لتطوير مركزي الشهداء وأشمون، عن البدء في فتح الحوار المجتمعي لاستقبال أفكار المواطنين داخل قرى المركزين، بشأن ما تحتاجه القرى من خدمات، لدراستها وإدراجها في الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية، والتي تضمن تطوير 81 قرية تطويرًا نموذجيًا.وأضاف المنسق العام لمبادرة حياة كريمة، أنه سوف يتم عمل زيارات ميدانية لجميع القرى التابعة للمبادرة، للتأكد من احتياجاتها المطلوبة والتي سوف تعتمدها المبادرة على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المرجو منها، من خلال التركيز على دعم وتنمية الإنسان.وأشار إلى أن تلك المبادرة تحظى باهتمام بالغ من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق بين مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية والجهاز التنفيذي لمحافظة المنوفية، تحت قيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والمحاسب محمد موسى نائب محافظ المنوفية.