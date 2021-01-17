شركة بريطانية تواجه دعوى قضائية وغرامة 815 مليون دولار

تواجه شركة الاتصالات البريطانية "بي تي جروب" دعوى قضائية بشأن مزاعم بفرض رسوم زائدة على العملاء، التي قد تكلف الشركة قرابة 600 مليون جنيه استرليني (815 مليون دولار).ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، الأحد، عن جاستن لو باتوريل، مؤسس منظمة العمل الجماعي للخطوط الأرضية، قوله في بيان اليوم إن المجموعة استعانت بشركة محاماة لتقديم شكوى إلى محكمة استئناف المنافسة.وفي 2017، وجدت هيئة مراقبة الاتصالات البريطانية أن شركة "بي تي" مذنبة بفرض رسوم زائدة على عملاء الخطوط الأرضية منذ 2009 ونتيجة لذلك، اضطرت الشركة إلى خفض التكاليف الشهرية بنحو 7 جنيهات لكل عميل.مع ذلك، لم يتم تعويض عملائها عن السنوات الثماني الماضية من الرسوم الزائدة، حسبما قال لو باتوريل في البيان، وقال: "إن تقديم هذا الادعاء يبدأ تلك العملية".وتنص القواعد القانونية البريطانية الحالية على أنه من غير الممكن تقديم، مطالبات تعويض عن فرض رسوم زائدة حتى عام 2009، لذا المنظمة للحصول على تعويضات اعتبار من 2015.وهذا يجعل مطالبات التعويض، التي تبلغ قيمتها 589 مليون جنيه تتألف مما يتراوح بين 200 و500 جنيه استرليني لكل من 2.3 مليون عميل متضرر.