4 أيام للمتهم بترويج الهيروين في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الأحد، بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من الهيروين قبل ترويجها بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة، كما أمرت النيابة بإرسال عينة من مخدر الهيروين المضبوط بحوزته للمعمل الكيماوى لفحصها.كان ضباط قسم شرطة التجمع قد تمكنوا من ضبط عاطل عثر بحوزته على (كمية من مسحوق الهيروين المخدر- سلاح ناري - عدد من الطلقات- 2 ميزان حساس- مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح بقصد الدفاع، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.