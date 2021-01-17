مصدر بـ«الصحة»: زيادة تدفق الأكسجين لمستشفيات العزل بنسبة 50%

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على توفير كميات كبيرة من الأكسجين داخل المستشفيات التابعة لها المخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا.

وأوضح المصدر أنه تمت زيادة تدفق الأكسجين إلى المستشفيات بنسبة وصلت لـ٥٠٪ عن الكميات المعتادة، وتتم متابعة توفيره بانتظام من خلال تقارير يتم رفعها يوميًا للوزارة من مديرى المستشفيات بكافة المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا مبادرة متابعة حالات العزل المنزلى داخل محافظات المرحلة الأولى، وستبدأ فى تنفيذه فى محافظات المرحلة الثانية خلال أيام، مضيفًا أن المبادرة تسير بشكل يسير، وتتم متابعة المواطنين المصابين بالفيروس بأعراض خفيفة داخل المنازل، عن طريق فرق طبية تتوجه إلى محال إقامتهم لمتابعة حالاتهم الصحية.

وذكر مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن اللجنة تجتمع بشكل دورى لمناقشة آخر مستجدات تحور الفيروس، وهناك أبحاث تُجرى لفحص ومعرفة طبيعة السلالات الموجودة فى مصر حاليًا.

وقالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن فيروس كورونا مرض يصيب الجهاز التنفسى بالأساس لكن يصيب أجهزة أخرى، وإن الأعراض متفاوتة من شخص لآخر، والتغير الحادث فى تركيبه بسيط.

