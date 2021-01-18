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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 18-1-2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:19 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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مواعيد القطارات اليوم الإثنين 18-1-2021، واصلت هيئة السكك الحديد أعمال التطهير والتعقيم لجميع القطارات والمحطات، وذلك من ضمن إجراءات الحد من فيروس كورونا المستجد، مع إعلانها نشر مواعيد القطارات العاملة على الخطوط يوميًا.

ويقدم لكم "الدستور" كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص مواعيد القطارات اليوم الإثنين 18-1-2021، وذلك وفقًا لبيان وزارة النقل.

مواعيد القطارات المميزة اليوم 

موعد قطار رقم 956 اليوم الإثنين - مختلط: (يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25).

موعد قطار رقم 954 اليوم الإثنين - مختلط: ( يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50).

موعد قطار رقم 966 اليوم الإثنين - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15).

موعد قطار رقم 586 اليوم الإثنين - مختلط: (ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20).

موعد قطار رقم 948 اليوم الإثنين - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05).

موعد قطار رقم 662 اليوم الإثنين - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35).

موعد قطار رقم 268 اليوم الإثنين - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05).

موعد قطار رقم 1116 اليوم الإثنين - مكيف: (يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء).

موعد قطار رقم 12 اليوم الإثنين - مميز: (يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها " سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار).

 مواعيد قطارات الصعيد اليوم  

موعد قطار رقم 1143 اليوم الإثنين - مميز: (يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة).

موعد قطار رقم 935 اليوم الإثنين - مكيف: (يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30).

موعد قطار رقم 1935 اليوم الإثنين - مكيف: (ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05).

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