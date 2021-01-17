رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

من الأرشيف.. يحيى حقي: ليس هناك واحد أعد نفسه لمهنة الرواية كنجيب محفوظ

الأحد 17/يناير/2021 - 08:33 م
الكبير يحيى حقي
الكبير يحيى حقي
آلاء حسن
طباعة
يحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب والروائي الكبير يحيى حقي، الذي ولد في 17 يناير لعام 1905، في بيت صغير بحي السيدة زينب بالقاهرة، لأسرة تركية مسلمة متوسطة الحال غنية بثقافتها ومعارفها، وكانت لها أثر كبير في حياته الإبداعية إلى أن أصبح رائدا من رواد القصة القصيرة.

خلال مسيرته الأدبية؛ نشر يحيى حقي 4 مجموعات من القصص القصيرة، وكتب الكثير من المقالات والقصص القصيرة، فضلا عن كتابة الرواية، ومن أشهر رواياته "قنديل أم هاشم"، إلا أنه كان يميل لكتابة القصة القصيرة عن غيرها من الفنون، فكان يرى أن القصة القصيرة هي التعبير عن شعور خامر القصصي في مواجهة الحياة، وفي أغلب الأحوال، هذا الشعور مزيج من عنصرين؛ الأول متصل دائم وهو قدرته على التأمل، والآخر عنصر المفاجأة حينما تتجمع الأشتات التي في ذهنه كأنها محلول كيميائي، وهو في مآدبة، أو في طريق، أو رأى وجها، أو رأى حركة، فتلقى، إن هذا الشتات الذي كان في ذهنه يتجمع فجأة حول هذه الحادثة الصغيرة ليعطيه صورة من الحياة ليس فيها عنصر الحدوتة.

وفي حوار له بمجلة "الآداب" 1994؛ كشف يحيى حقي عن رأيه في تاريخ نجيب محفوظ الروائي، في ضوء أحكامه على الفن، قائلا: ليس هناك واحد أعد نفسه لمهنة الرواية مثل نجيب محفوظ، درس الفلسفة وهو مطلع على أحدث تطورات فن الرواية، وله أعمال تعتبر من القمم، مثلا: أولاد حارتنا التي لخص فيها التاريخ الفكري الديني بشكل روائي، وهناك أيضا الثلاثية التي هي دراسة اجتماعية.

وتابع خلال الحوار: أن نجيب محفوظ "صعبان علي" كثيرا، اشترط فيه شرطا، كنت قرأته، يقول فيه: "الرمز عندي ليس أن أغير الأسماء والوقائع في الأشياء، وإنما هو: نقل المسرح كله من بلد إلى بلد، ومن عهد إلى عهد، ومن جيل إلى جيل"، المشكلة هذه تكون لها الأبعاد ذاتها في هذا الوقت.. ويكون كل من يقرأ الرواية يعرف أن "زعرب" هذا هو "جمال عبد الناصر"، هذا ليس "رمزا" بل بالعكس، كأن الكاتب يمتهن، لأنه يريد أن يقول شيئا ولم يعد قادرا على قوله، إنه موقف مؤلم للغاية، كتابات نجيب محفوظ الأخيرة عن الناحية السياسية يشعر الواحد معها أن القول لا يطاوعه.

موضوعات متعلقة

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

بعد استدعائه الحكومة.. الباز: تفاءلوا بالبرلمان الجديد

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

كتاب ونقاد.. جود ريدز مؤشر زائف لتقييم الكتب

نادي القراء المحترفين يستضيف مناقشة «تلاوات المحو» لـ مصطفى منير

من الأرشيف.. يحيى حقي: ليس هناك واحد أعد نفسه لمهنة الرواية كنجيب محفوظ

في ذكراه.. سر اتجاه يحيى حقي لكتابة القصة القصيرة