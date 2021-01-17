طارق فهمى: الديمقراطيون يسعون لإنهاء مستقبل ترامب

■ ما توقعاتك لطريقة تعامل مجلس الشيوخ مع قضية عزل دونالد ترامب؟

■ لماذا تستبعد موافقة «الشيوخ» على قرار العزل؟

■ لماذا رفض مايك بنس تفعيل التعديل ٢٥ من الدستور؟

■ ما أهم الملفات التى ستواجه «بايدن» خلال المائة يوم الأولى من فترة رئاسته؟

■ هل تتوقع نجاح «بايدن» فى إعادة توحيد أمريكا؟

■ هل تتوقع حدوث انقسام فى الحزب الجمهورى بين مؤيدى ترامب ومعارضيه؟

توقع الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رفض مجلس الشيوخ الأمريكى قرار عزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، رغم موافقة مجلس النواب، وذلك اتقاء لحدوث انقسام فى المجتمع الأمريكى أو عمليات عنف إضافية.وقال «فهمى» إن الرئيس الأمريكى الجديد، جو بايدن، لن يلتفت إلى السياسة الخارجية خلال المائة يوم الأولى من فترة رئاسته، بل سيحاول إعادة توحيد المجتمع الأمريكى الذى قسّمه «ترامب»، لذا لن يلتفت إلى الملف النووى الإيرانى أو القضية الفلسطينية أو أى قضايا دولية إلا فى حال حدوث أمر يستدعى ذلك.- موافقة مجلس النواب على عزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، كانت متوقعة، لوجود عداء شخصى بين «ترامب» ورئيسة المجلس، نانسى بيلوسى، التى تقود تيارًا معاديًا ضده والخلاف بينهما شخصى أكثر من كونه سياسيًا.«بيلوسى» اعتمدت على أن «ترامب» هدد الأمن القومى الأمريكى ولجأ إلى التحريض واستخدم مواقع التواصل الاجتماعى فى هذا الأمر، لكن حينما يصل الأمر الى مجلس الشيوخ فلن يمر قرار العزل بصورة أو بأخرى.الديمقراطيون فى أمريكا يسعون إلى إنهاء ظاهرة «ترامب» بشكل أساسى عبر هذا القرار، وليس محاكمته فقط، فهم يرون أنه ظاهرة يمينية شعبوية متطرفة، حرّض المجتمع الأمريكى بكل ما فيه وأحدث انقسامًا كبيرًا، لذا فإن عزله يمثل رسالة مهمة للمرشحين على منصب رئيس أمريكا مستقبلًا، مع التمسك بإنهاء مستقبل «ترامب» السياسى ومنعه من الترشح فى انتخابات ٢٠٢٤ المقبلة، سواء عن الحزب الجمهورى أو بشكل مستقل، خاصة بعد أن صوّت له فى هذه الانتخابات نحو ٧٤ مليون أمريكى، وهؤلاء قد يدعمونه مجددًا إن خاض الانتخابات مستقبلًا.- موافقة مجلس الشيوخ على قرار عزل «ترامب» شبه مستحيلة، لأن ذلك يعنى دخول الولايات المتحدة فى حالة انقسام فى عهد الرئيس الديمقراطى الجديد، بسبب الشرخ الذى أحدثته قضية «ترامب» فى المجتمع الأمريكى، فلا تزال السلطات الأمريكية تتوقع حدوث أعمال عنف من أنصار الرئيس المنتهية ولايته، وهذا يدفعنا لتوقع ألا يمرر قرار عزل «ترامب» فى «الشيوخ».- «بنس» تعامل مع الأمر بشكل حكيم، فرفض عرض «بيلوسى» لأنه كان نائبًا لـ«ترامب» طوال أربع سنوات ومسئولًا عن الكثير من القرارات رغم أن صلاحياته محدودة، كما رفض طلب «ترامب» بعدم التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، رغم أن تصديقه شكلى وبروتوكولى ولا يلزم الكونجرس.«ترامب» حاول استخدام جميع صلاحياته حتى آخر لحظة فى فترة رئاسته، وحاول منع «بنس» من التصديق على نتائج الانتخابات، إلا أن الأخير رفض الانصياع له، كما رفض الرضوخ لمطالب الديمقراطيين بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكى، الذى يقضى بعزل رئيس الدولة وتولى نائبه مكانه.«بنس» رجل دولة، ويدرك أن هذا التعديل سيؤدى إلى صدور أحكام استثنائية تتعارض مع الدستور الفيدرالى، لذا لم ينحز لـ«ترامب» كما لم ينحز لموقف الديمقراطيين بقيادة «بيلوسى».- سيواجه «بايدن» ملفات شائكة كثيرة، وسيسعى لحلها بشكل توافقى خلال المائة يوم الأولى، أهمها مواجهة فيروس «كورونا»، فقد ناشد علماء المجمع العلمى مجابهة الوباء وتوفير اللقاحات اللازمة.ومن بين تلك الملفات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكى، فهناك الآلاف من المصانع المتوقفة، وكذلك عليه أن يُحدث نوعًا من التكامل الأمريكى لإصلاح حالة الانقسام الشديدة التى خلقها «ترامب»، وهناك حالات عنف متوقع حدوثها فى ولايات أعلنت عن أنها تريد الانفصال عن الولايات المتحدة، وهذه ظاهرة خطيرة لم تحدث منذ فترة طويلة جدًا.أولويات الداخل ستكون أهم بالنسبة لإدارة «بايدن» من أولويات الخارج خلال المائة يوم الأولى، وهذا ما يفعله أى رئيس أمريكى، أما بالنسبة للقضايا الدولية والإقليمية فلن ينخرط فيها بشكل قوى إلا إذا حدث شىء يستدعى ذلك، فمثلًا لن يعيد فتح الملف النووى الإيرانى إلا بعد أربعة أشهر من توليه أمور الرئاسة، وكذلك القضية الفلسطينية.وبشكل عام لن ينخرط «بايدن» فى الأمور الخارجية إلا بعد إعادة توحيد أمريكا مجددًا، فـ«ترامب» سلمه أمة منقسمة.- هذا الأمر لن يكون سهلًا، لكن «بايدن» رجل دولة مارس السياسة منذ عقود وعمره الآن ٧٩ عامًا، وسيستطيع التغلب على هذا الأمر، وإدارته تعد بمثابة الإدارة الثالثة لـ«باراك أوباما»، لأنها تضم معظم أفراد إدارة الرئيس الأسبق، سواء على مستوى السياسة الخارجية أو الأمن والاستخبارات والشئون الداخلية الأخرى، وهذه الشخصيات عرفناها واختبرناها تجاه قضايانا سواء القضية الفلسطينية أو الملف النووى الإيرانى أو القضايا الأخرى.- من الممكن ظهور تيار سياسى جديد يتبع مبادئ «ترامب»، وهو يشكل خطرًا كبيرًا على أمريكا لأنه لن يكون خاضعًا لأى توجيه حزبى، بل سيتحرك فى الشارع مباشرة، لذا جرى وقف حسابات «ترامب» على موقع التواصل الاجتماعى، حتى لا يحرض هؤلاء، وسيجرى أيضًا حجب ملايين الحسابات الأخرى التى تحاول استغلال الأنصار.