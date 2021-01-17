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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نهى بكر: جو سيتعامل مع إيران بشكل مختلف ويسير على نهج التطبيع

الأحد 17/يناير/2021 - 08:37 م
نهى بكر
نهى بكر
محمد عمر
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قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، سيسعى لاحتواء حالة الانقسام التى خلقها سلفه، دونالد ترامب، التى أدت إلى اهتزاز صورة الديمقراطية الأمريكية أمام العالم، مشيرة إلى أن «بايدن» سيتعامل بشكل مختلف مع الملف الإيرانى والقضية الفلسطينية. وتوقعت «بكر» أن يسير «بايدن» على نفس خطى «ترامب» فيما يتعلق بملف تطبيع إسرائيل مع الدول العربية، ولكن بشكل أبطأ قليلًا، لافتة إلى أن أعمال الشغب المتوقعة يوم تنصيب الرئيس المنتخب سيتم احتواؤها سريعًا بسبب الانتشار الواسع للقوات الأمريكية على الأرض.
■ كيف ترين محاولة الحزب الديمقراطى عزل «ترامب» فى أيامه الأخيرة؟
- محاولة متوقعة ردًا على ما أقدم عليه الرئيس ترامب من تحريض لأنصاره على اقتحام الكونجرس، وليس من المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ قرار العزل، والكونجرس يسعى لإنهاء ظاهرة ترامب التى نشرت الانقسام فى المجتمع الأمريكى.
■ هل تتوقعين نجاح جو بايدن فى إنهاء حالة الانقسام؟
- سيعمل «بايدن» على هذا الأمر لكنه سيأخذ وقتًا طويلًا، وهذا الانقسام أدى إلى اقتحام قلعة الديمقراطية فى أمريكا وهو الكونجرس، وأتوقع أن يحاول الرئيس المنتخب إنقاذ صورة الديمقراطية الأمريكية لدى المجتمع الدولى مما لحق بها من أضرار جسيمة.
■ ماذا عن ملف التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.. هل يسير «بايدن» فى نفس الطريق؟
- استطاع «ترامب»- خلال رئاسته- أن تكون له بصمة مهمة فى هذا الأمر، وذلك بنجاحه فى ملف التطبيع بين إسرائيل وعدة دول عربية، و«بايدن» لن يعارض الفكرة لكن قد لا يسير فيها بنفس وتيرة «ترامب».
كما أن موقف «بايدن» من الملف الفلسطينى معروف، وسبق وعملت به إدارة باراك أوباما على مدار ٨ سنوات، حين كان نائبًا للرئيس، لكن المهم أنه على الدول العربية التحرك لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.
■ هل تتوقعين أن يتبع «بايدن» نهجًا مختلفًا تجاه الملف النووى الإيرانى؟
- بالطبع لن تكون سياسة «بايدن» تجاه إيران مثل «ترامب»، لكنها فى نفس الوقت لن تتقارب مع طهران بشكل كبير، وسيكون المبدأ السائد هو عدم العداء معها كما فعل سلفه الجمهورى من استهداف مباشر للعديد من قادة طهران مثل قاسم سيلمانى، قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى.
■ هناك توقعات بحدوث أعمال عنف يوم تنصيب «بايدن».. هل تتوقعين ذلك؟
- من الوارد حدوث أعمال عنف لكنها لن تكون بشكل واسع، فقد انتشرت عناصر الأمن الأمريكى، وتم نشر الآلاف من قوات الحرس الوطنى فى العاصمة واشنطن، خاصة عند الكونجرس، إلى جانب نشر قوات فى ولايات أخرى لاحتواء أى أعمال عنف قد تقع من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته والرافضين لفوز «بايدن» بالرئاسة

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