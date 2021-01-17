واشنطن تحبس أنفاسها.. العالم يتأهب لتنصيب بايدن

يستعد الشعب الأمريكى لحفل تنصيب الرئيس الجديد، جو بايدن، الأربعاء المقبل، الموافق ٢٠ يناير الجارى، لينهى بذلك فترة عصيبة من تاريخ الولايات المتحدة، شهدت جدلًا واسعًا حول تزوير الانتخابات الرئاسية، واقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس، مع تحميله المسئولية عن ذلك بخطابه الذى دعا فيه أنصاره إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات.ووسط إصرار النواب الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكى على محاكمة «ترامب» وإدانته وحرمانه من ممارسة العمل السياسى بعد ذلك، تواجه الإدارة الجديدة تحديات كبيرة لتوحيد الشعب الأمريكى المنقسم، وإعادة إطلاق الاقتصاد المتعثر، بالإضافة إلى مواجهة جائحة كورونا، التى تتسبب فى مقتل آلاف الأمريكيين. «الدستور» تحدثت مع عدد من الخبراء والمحللين السياسيين المتخصصين فى الشئون الأمريكية حول احتمالات تصاعد العنف فى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع تنصيب الإدارة الجديدة، وأهم التحديات التى تواجه الرئيس الجديد، بالإضافة إلى توقعاتهم حول احتمالات تمرير مجلس الشيوخ قرار عزل «ترامب».