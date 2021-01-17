سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

هاجم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، بعد تعادل فريقه أمام البنك الأهلي في المرحلة الثامنة من بطولة الدوري المصري.





وتساءل عبدالحفيظ في أعقاب اللقاء: لماذا لا يتولى إدارة مبارياتنا حكام دوليون؟ أتمنى أن يجيب عن هذا السؤال الكابتن وجيه أحمد (رئيس لجنة الحكام) شخصياً.





وأكمل: الأهلي صاحب أكبر شعبية في مصر والعرب وإفريقيا، كم حكما دوليا يدير مبارياته في بطولة الدوري؟





وأضاف مدير الكرة: نريد حكاما دوليين أسوة بأندية أخرى لا يدير مبارياتها إلا أطقم تحكيم دولية، حتى حكام تقنية الفيديو لمبارياتها يكونون دوليين.