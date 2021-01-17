«دعم سينما الشباب» بالقومي للسينما تنتهي من تصوير فيلم «فرحة»

بناءً على توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة "إيناس عبد الدايم" لدعم الشباب السينمائيين، انتهت وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي من تصوير الفيلم الروائي القصير "فرحة"، والذي يعد أول أعمالها.وفيلم "فرحة" تأليف وإخراج جيهان إسماعيل، ومدير التصوير كريم محمد، وتمثيل نسرين يوسف وبيتر المصري.وتدور أحداث الفيلم حول شخصية فرحة التي تعيش ظروف صعبة وتعاني من تعنيف زوجها.يذكر أن وحدة سينما الشباب تقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي لإنجاز الفيلم السينمائي ويشرف عليها الناقد السينمائي احمد عسر وعضوية لجنة القراءة الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما والناقد السينمائي السينمائي أحمد النبوي.وتهدف الوحدة إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائيين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومى للسينما وأيضا مساعدة الشباب بالمساهمات اللوجيستية التى سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كاملة ووحدة مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.وقال السيناريست محمد الباسوسي في وقت سابق إن إنشاء تلك الوحدة جاء لضرورة الأهتمام بالشباب السينمائيين، وأن هناك الكثير ممن يحتاجون هذا الدعم وهذا ما سوف تقدمه مؤسسة السينما فى مصر متمثلة فى المركز القومى للسينما وهذا حقهم الذى نسعى لتوفيره من خلال رؤية واستراتيجية فنية جديدة تسعى نحو التطوير.