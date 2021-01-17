نائب بـ«الشيوخ»: «الحديد والصلب» كانت تخسر 3 ملايين جنيه يوميًا

قال محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن شركة الحديد والصلب تخسر كل يوم 3 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه عندما تحدثت الإدارة عن تحقيق مكاسب، كانت المكاسب عبارة عن خفض الخسائر إلى 2.7 مليون يوميًا بدلًا من 3 ملايين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المُذاع على فضائية "صدى البلد": "السؤال هو لماذا يتم تصفية الشركة قبل الآن، لماذا استمرت في العمل مع هذه الخسائر".