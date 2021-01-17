رامي صبري يطرح «شطبنا» على يوتيوب (فيديو)
الأحد 17/يناير/2021 - 08:25 م
حسن أمين - منار إبراهيمطباعة
طرح المطرب رامي صبري أحدث أعماله الغنائي، بعنوان "شطبنا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتعاون رامي صبري في أغنية "شبطنا" مع كل من الشاعر الغنائي محمد عاطف، والمحلن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم.
وتقول كلمات الأغنية:
في ناس بانوا... على نياتهم... منفعوش على قد ما ضروا
بس أنا برضه... برضه محدش... يجي عليا ويكسب عمره
في ناس بانوا... على نياتهم... منفعوش على قد ما ضروا
بس انا برضه... برضه محدش... يجي عليا ويكسب عمره
طيبة قلبي دي بتطمعهم... بتشجعهم... يتصرفوا كده
هخلص منهم... وابعد عنهم... وهندمهم أوي
على كل ده
شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله.
وتعاون رامي صبري في أغنية "شبطنا" مع كل من الشاعر الغنائي محمد عاطف، والمحلن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم.
وتقول كلمات الأغنية:
في ناس بانوا... على نياتهم... منفعوش على قد ما ضروا
بس أنا برضه... برضه محدش... يجي عليا ويكسب عمره
في ناس بانوا... على نياتهم... منفعوش على قد ما ضروا
بس انا برضه... برضه محدش... يجي عليا ويكسب عمره
طيبة قلبي دي بتطمعهم... بتشجعهم... يتصرفوا كده
هخلص منهم... وابعد عنهم... وهندمهم أوي
على كل ده
شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله.