رامي صبري يطرح «شطبنا» على يوتيوب (فيديو)

طرح المطرب رامي صبري أحدث أعماله الغنائي، بعنوان "شطبنا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتعاون رامي صبري في أغنية "شبطنا" مع كل من الشاعر الغنائي محمد عاطف، والمحلن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم.وتقول كلمات الأغنية:في ناس بانوا... على نياتهم... منفعوش على قد ما ضروابس أنا برضه... برضه محدش... يجي عليا ويكسب عمرهفي ناس بانوا... على نياتهم... منفعوش على قد ما ضروابس انا برضه... برضه محدش... يجي عليا ويكسب عمرهطيبة قلبي دي بتطمعهم... بتشجعهم... يتصرفوا كدههخلص منهم... وابعد عنهم... وهندمهم أويعلى كل دهشطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله.