سميره سعيد تفرج عن بوستر ألبومها الجديد

أفرجت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن بوستر ألبومها الجديد، والمنتظر طرحه في 2021، عبر حسابها بموقع «انستجرام» للصور والفيديوهات.ونشرت سميرة صورة البوستر التي ظهرت خلاله بشكل شبابي كعادتها موخرا، وعلقت عليه: «أخيرا ألبومي الجديد في 2021»، لتعلن اقتراب موعد طرحه بعدما سجلته في القاهرة طوال العامين السابقين.