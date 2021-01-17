بدء أعمال تجميل مدخل الطريق الصحراوي الغربي بطوخ الخيل بالمنيا

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار الاهتمام بالمظهر الجمالي للطرق تمت اليوم المرحلة الأولى من أعمال تجميل مدخل قرية طوخ الخيل، حيث تم تركيب البلدورات بمدخل الطريق الصحراوي الغربي من الناحية الغربية كما تم رفع 30 طن مخلفات.وأكد المهندس رضا مصطفي رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، أن قسم البيئة بالوحدة المحلية للقرية قام برفع ٣٠ طنا من المخلفات والقمامة بالوحدة والقرى التابعة لها لعدم انتشار الامراض والفيروسات وخاصتا فيروس كورونا المستجد.وأضاف رئيس القرية أن المشرفين على أعمال النظافة انتهوا من أول مرحلة تجميلية من مدخل طوخ الخيل من الناحية الغربية للارتقاء بالمظهر العام والجمالي للطرق والقري وجاري الآن صيانة وإنارة طرق قرية طوة، مشيرا إلى الحرص على إظهار الجانب الجمالي والحضاري للقري بالتوازي مع أعمال النظافة والتي تهدف لخلق بيئة صحية جيدة في إطار الإجراءات التي تبذل لمكافحة عدوي فيروس كورونا المستجد.