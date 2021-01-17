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تحقيقات

كيف غيرت مبادرة «حياة كريمة» محافظات الصعيد؟

الأحد 17/يناير/2021 - 10:37 م
مبادرة «حياة كريمة
مبادرة «حياة كريمة
سالي رطب
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في مستهل عام 2019، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة "حياة كريمة" لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق بين مؤسسات أجهزة الدولة والمجتمع المدنى، ومع ارتفاع معدلات الفقر في مدن الصعيد وفقا لبحث الدخل والاستهلاك الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصلت مدن الصعيد على النصيب الأكبر من دعم "حياة كريمة".

"الدستور" رصدت دعم مبادرة حياة كريمة لمحافظات الصعيد.

دعم قرى محافظة أسيوط
احتلت محافظات الصعيد المحافظات الأكثر فقرا في الجمهورية، فسجلت محافظة أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها بلغت 66.7 في المئة، فصبت الحكومة أغلب نشاط مبادرة حياة كريمة لتنميتها.

وحصلت محافظة أسيوط على أكبر دعم من المبادرة بقيمة 115 مليونا، ومن بعدها محافظة سوهاج، ثم قنا، والبحيرة، وأسوان، والأقصر، ففى قرية البلايزة بأسيوط، قامت مبادرة حياة كريمة بعدد من الإنجازات غيرت وجه القرية، فتم توفير 50 ألف جنيه لتطوير مدخل القرية، أكثر من 5 ملايين جنيه إضافة إلى 15 فصل جديد لمدرسة، و76،740 ألف جنيه لدعم نقدى للأسر الأكثر احتياجًا، 990 ألف جنيه لتأهيل 50 منزل للأسر الأكثر احتياجا، 60 مليون جنيه لمشروع صرف صحى،
2،5 مليون جنيه ودق 2 بئر وتوريد 2 طلمبة.

تطوير قرى سوهاج
تعاني 236 قرية في سوهاج من الفقر، وهي نسبة بلغت 87% من قرى المحافظة، ما جعلها تسجل النسب الأعلى بين أفقر 1000 قرية في مصر، واحتلت المركز الثاني في أكثر المحافظات فقرًا حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة 59.6 في المئة.

وتهدف مبادرة حياة كريمة في محافظة سوهاج على محورين، الأول تطوير البنية الأساسية، سواء من خلال رصف الطرق وتدعيم الكهرباء وتطوير مراكز شباب والوحدات البيطرية والصحية، إضافة إلى رفع كفاءة المنازل للأهالى، ونشر القوافل الطبية والبيطرية لخدمتهم.

وتم اختيار ٧ قرى في مركز المراغة وهى بناوط واقصاص وجزيرة شندويل وعرابة أبوعزيز والغريزات وأولاد إسماعيل، وقدمت المبادرة العديد من الخدمات في هذه القرى.

وتم رصف طريق مدخل بناويط بطول ٢ كيلو و٧٠٠ متر، حيث وصلت نسبة التنفيذ به ٧٠٪ بتكلفته ٣ ملايين، ويخدم الطريق زمام قرية أولاد إسماعيل، نجع الحسك، الأخيضر، وزمام قرية بناويط وتوابعها.

دعم 3 ملايين أسرة
قدمت مبادرة حياة كريمة الدعم لنحو 3 ملايين أسرة، بإجمالي حوالي 15 مليون شخص، باعتمادات إجمالية بلغت أكثر من 103 مليارات جنيه، وتهدف إلى مساعدة غير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير مرافق صحية وخدمية وتعليمية، وأنشطة ثقافية ورياضية متنوعة بتلك القرى التي بلغ عددها 143 قرية، موزعين على 11 محافظة، حصلت محافظات الصعيد على نصيب الأسد منها، إذ حصلت على 62% من المراكز موجود في الوجه القبلي، أي 31 مركز في الوجه القبلي، باقي 19 مركز في الكثير من الـ13 محافظة.

3 مراحل لتنفيذ المبادرة
تعمل مبادرة حياة كريمة على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى في قبل عام لتطوير 1381 قرية على مستوى الجمهورية، وتوابعها من عزب ونجوع في 50 مركز ومدينة بـ 22 محافظة، قابلين للزيادة ليصلوا لـ 1500 قرية، معظمها في الصعيد، وتم رصد 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى، لتحسين وتطوير كافة جوانب الحياة لأهالى تلك القرى.

وانطلقت المرحلة الثانية في ديسمبر الماضي، والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية.

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