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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة الموسيقي فيل سبيكتور عن عمر 81 عاما

الأحد 17/يناير/2021 - 08:18 م
الموسيقي فيل سبيكتور
الموسيقي فيل سبيكتور
وكالات
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ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن المؤلف الموسيقي الشهير فيل سبيكتور، الذي غير شكل موسيقى البوب في الستينيات والذي أدين في جريمة قتل إحدى ممثلات هوليوود عام 2003، توفي عن عمر 81 عاما متأثرا بإصابته بكوفيد-19.

ولحن سبيكتور 20 أغنية كانت من أفضل أربعين أغنية في عام إنتاجها بين 1961 و1965 وعمل مع فرق شهيرة مثل البيتلز وألهم العديد من الفنانين منهم فرقة بيتش بويز وبروس سبرينجستين الذي استخدم تقنية ‘جدار الصوت‘ التي أبدعها سبيكتور.

وقالت صحيفة ديلي ميل إن إصابته تأكدت بفيروس كورونا قبل أربعة أسابيع ونقل إلى المستشفى من زنزانته حيث كان يقضي عقوبة السجن 19عاما في جريمة قتل الممثلة لانا كلاركسون.

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