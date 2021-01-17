ميليشيا الحوثي تختطف 95 يمنيا في تعز بينهم 13 طفلا

كشفت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، بمحافظة تعز، عن أن جماعة الحوثي الانقلابية، اختطفت 95 مواطنًا مدنيًا بينهم 13 طفلًا من منطقة الحيمة شمال شرق تعز، دون مسوغ قانوني.فيما استنكرت الرابطة في وقفة احتجاجية نفذتها اليوم الأحد، أمام مبنى محافظة تعز، ما صاحب حملات الاختطاف من انتهاكات لاقتحام المنازل وهدم وحرق لبعضها، محملة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المختطفين المدنيين، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".وطالب البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالوقوف مع أبناء الحيمة حتى يتم الكشف عن مصير العشرات منهم، وإلزام جماعة الحوثي بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمخفيين منهم دون قيد وشرط.كما دعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف مع أبناء الحيمة حتى يتم الكشف عن مصير العشرات منهم، وعدم إفلات الجناة من العقاب.