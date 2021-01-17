الصحة: انخفاض تردد مرضى كورونا على الرعاية وأجهزة التنفس بالمستشفيات 50%

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انخفاض معدل تردد مرضى فيروس كورونا المستجد على وحدات الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى بالمستشفيات منذ بداية شهر يناير الحالى بنسبة 50% مقارنة بشهر ديسمبر الماضى، نتيجة المتابعة المستمرة للحالات البسيطة إكلينيكيًا، وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، فضلاّ عن تنفيذ مباردة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية بمستشفى عزل العجوزة بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، يرافقها الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم كافة الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد.

