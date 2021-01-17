حجز متهم أصاب 3 أشخاص لسيره عكس الاتجاه بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحجز شخص تسبب في إصابة 3 أشخاص بمنطقة التجمع 24 ساعة، لحين وصول التحريات الأمنية.كشفت التحقيقات عن أن المتهم علاء.م سار عكس الطريق بسرعة عالية، ما أسفر عن اصطدام 3 أشخاص وإصابتهم بإصابات بالغة.بداية الواقعة ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس يفيد وقوع تصادم أثناء السير عكس الاتجاه وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغ وتم نقل المصابين وضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.