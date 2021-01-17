نادي القراء المحترفين يستضيف مناقشة «تلاوات المحو» لـ مصطفى منير

يستضيف نادي القراء المحترفين، في التاسعة مساء غد الثلاثاء، الكاتب مصطفى منير، لمناقشة روايته "تلاوات المحو" الصادرة عن مركز المحروسة للنشر، ويدير المناقشة الكاتب الصحفي إسلام وهبان.الرواية تنتمي إلى أدب الديستوبيا، حيث يستيقظ البشر يوما ليجدوا كتبهم تتساقط من السماء، وتلك هي الدهشة الأولى، وبعدها تضربهم الدهشة الثانية ألا وهي تساقط ملامحهم جميعا! لتأتي النهاية في الدهشة الثالثة عبر نمط من الإيهام السردي القائم على كشف متوال لطبقات النص الروائي عبر تعدد أصوات الرواة، ما يجعل من الحكاية ذاتها جدارية سردية طرزتها أصوات مختلفة.جدير بالذكر أن مصطفى منير، روائي مصري، صدر له من قبل روايات "رهف"، "حانة الفوضى"، و"قيامة الظل".