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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. الحكم على المتهمين بقتل فرد أمن مدرسة بمدينة نصر

الأحد 17/يناير/2021 - 08:22 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا حكمها على 4 متهمين بقتل فرد أمن بأحد المدارس الخاصة واحتجاز آخرين بمدينة نصر.

أحالت المحكمة في الجلسة السابقة المتهمين إلى مفتي الجمهورية؛ للبت في إعدامهم من عدمه.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابتي مدينة نصر، برئاسة المستشار أيمن بدوي قيام كل من محمد.م، عاطل ومحمد.م.ك، عاطل، أحمد.ع، مقاول، ويوسف.ب، مقاول بقتل المجني عليه محمد صالح سنهابي عمدًا بدافع السرقة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله مستخدمين سلاح ناري وذخيرة وأسلحة بيضاء ودلفوا إلى المدرسة (محل الواقعة) فوقع المجني عليه فريستهم الأولى وحاول مقاومتهم، وعلى إثر تلك المقاومة بادر المتهمون بالتعدي عليه وتكميم فمه وتكبيل يديه وتوثيق قدماه والضغط علي عنقه مستخدمين قطعًا من القماش قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا ما ألم به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

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