المغرب يسجل 806 إصابات و31 وفاة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 806 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 459 ألفا و671 حالة.وأفاد بيان للوزارة بأن مجموع التحاليل التي جرت قد بلغ 4 ملايين و726 ألفا و70 تحليلا، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس من العام الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 31 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7 آلاف و942 حالة وفاة، كما تم تسجيل 988 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 434 ألفا و925 حالة.