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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئاسة الفلسطينية تدين بناء 780 وحدة استيطانية جديدة

الأحد 17/يناير/2021 - 07:59 م
نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة
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أدانت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء 780 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظى بموافقة دولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وإنه يهدف فقط إلى تقويض حل الدولتين.

واعتبر أن هذه القرارات الإسرائيلية المتتالية هي محاولة استباقية من قبل الحكومة الإسرائيلية، لتقويض أي جهد قد تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تدميرها الممنهج والمخطط لحل الدولتين، مؤكدًا أن الاستيطان يدمر أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

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