وفاة 3 على الأقل في حريق كوخ بجزيرة نرويجية

قالت الشرطة النرويجية الأحد، إن 3 أشخاص على الأقل توفوا في حريق شب بأحد الأكواخ شمالي البلاد، بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين.وشبت النيران مساء أمس في مجتمع أندوي بجزر فيستيرالين، وتمكن شخص من النجاة بنفسه من الحريق، بينما تم إعلان خمسة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال، في عداد المفقودين.وذكرت الشرطة أنه تم الآن العثور على ثلاثة أشخاص متوفين في مكان الحادث، بينما تتواصل جهود البحث عن الاثنين الآخرين.ولم يتم بعد تحديد هوية الضحايا الثلاث، غير أن الشرطة أضافت أنه من المرجح أن يكون الخمسة كلهم هلكوا في الحريق.واضطر الرجل الذي نجا بنفسه، إلى السير على قدميه لعدة كيلومترات قبل أن يصل إلى الجيران الذين اتصلوا بخدمات الطوارئ، ولم يعرف بعد سبب الحريق، وإن قالت الشرطة إن من المحتمل أن يكون عرضيا.