مجلس الأمن والدفاع السوداني يقرر إرسال تعزيزات أمنية لدارفور

قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، في جلسته الطارئة مساء اليوم، إرسال تعزيزات أمنية لولاية غرب دارفور، لتأمين المواطنين وحماية المرافق الحيوية، وذلك وفق بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي.وكانت ‏لجنة أطباء السودان، أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة اشتباكات غرب ولاية دارفور إلى 83 قتيلا و160 جريحا.وكان مجلس الوزراء السوداني قرر إرسال وفد رفيع المستوى، بشكل عاجل، إلى مدينة الجنينة، برئاسة النائب العام تاج السر الحبر، كما يضم ممثلين لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، لمتابعة الأوضاع فيها واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية.واطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان والمكون العسكري بالمجلس في وقت سابق اليوم على تطورات الأحداث بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، والتي شهدت أعمال عنف.