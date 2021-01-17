تطورات الحالة الصحية لنجوى فؤاد

طمأنت الفنانة القديرة نجوى فؤاد جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد إجرائها عملية جراحية في منطقة "الفقرات القطنية" بالعمود الفقري منذ أيام قليلة.وقالت نجوى فؤاد لـ"الدستور"، إنها أصبحت أفضل قليلا، وصحتها بدأت في التعافي، إلا أنها تتخوف من الخروج بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تدعي دائما أن تنزاح هذه الغمة قريبًا.وأكدت "فؤاد" أنها احتفلت مساء أمس السبت بعيد ميلادها برفقة ابنتها التي حضرت ومعها تورتة للاحتفال بهذا اليوم المميز بالنسبة لها، مؤكدة أن هذا الأمر أسعدها كثيرا.