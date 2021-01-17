«خطة النواب» تعقد 6 اجتماعات لمناقشة قوانين الحكومة

قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن اللجنة برئاسة فخري الفقي ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع الجاري، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي، والقوانين التي قدمتها الحكومة خلال الفصل التشريعي السابق، فيما لم تسن للجنة الانتهاء منها.وأوضح «سالم» في تصريح لـ«الدستور» أن اجتماعات اللجنة ستبدأ من غد الاثنين إلى الأربعاء، تستهلها غدًا باجتماعين، يتناول الأول مناقشة خطة العمل، أما الثاني فيختص بنظر تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.وتابع: «تستأنف اللجنة انعقادها الثلاثاء باجتماعين متتابعين تتناول خلالهما مناقشة قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحيا مصر».وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب: «أما الاجتماعين الأخيرين والمقرر عقدهما الأربعاء، سيتناولا مناقشة مشروع قانون إعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة».