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«أشهرها الغبار».. 4 أنواع للحساسية عند الأطفال

الأحد 17/يناير/2021 - 09:02 م
الحساسية عند الأطفال
الحساسية عند الأطفال
إسلام جمال
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تعتبر الحساسية من المشاكل التي تواجه الأطفال، وعادة ما تشخص بشكل خاطئ من قبل الأباء والامهات.

وهناك أنواع للحساسية عند الأطفال فهي تعد من الأمراض المزعجة وتصيب نسبة كبيرة من الأطفال، وهي رد فعل تحسسي يتم من خلال الجهاز المناعي نتيجة التعرض لمسبب الحساسية وقد يكون الغبار أو الطعام أو الأدوية.

أنواع الحساسية عند الأطفال:
الحساسية عند الأطفال هي مشكلة شائعة تصيب الكثير منهم، ولا تقتصر على الأطفال فحسب بل تصيب الكبار أيضا، ومنها ما يكون موسميا يحدث خلال فترات معينة من السنة، أو قد تكون الحساسية على مدار السنة.

هناك العديد من أنواع الحساسية عند الأطفال وتختلف باختلاف المسبب لها، حيث يوجد العديد من مسببات الحساسية مثل الطعام والأدوية وغيرها من المسببات الأخرى.

«حساسية الأدوية»
هي مشكلة شائعة يعاني منها بعض الأشخاص، حيث يظهر لديهم رد فعل تحسسي يظهر على الجلد بعد التعرض لأدوية معينة خاصة المضادات الحيوية مثل البنسلين.
على الرغم من أن هناك نسبة قليلة من الناس الذين يعانون من حساسية الأدوية إلا أنه قد تحدث بعض المضاعفات الخطيرة عند التعرض لهذه الأدوية من بينها التشنجات، كما قد تحدث حالات الوفاة في بعض الأطفال.

«حساسية الغبار»
الغبار يحمل العديد من العث وحبوب اللقاح وغيرها من الجزيئات الصغيرة التي تسبب الحساسية لبعض الأشخاص، وحساسية حبوب اللقاح تعد واحدة من أشهر أنواع الحساسية عند الأطفال وأكثرها حدوثا، كما أن الغبار قد يسبب بعض المشاكل في الجهاز التنفسي.

«حساسية الطعام»
تظهر حساسية الطعام على الطفل بعد تناوله طعاما معينا للمرة الثانية وكان هذا الطعام مسببا للحساسية عنده، حيث يتفاعل الجسم مع الأجسام المضادة الموجودة سابقا والتي تكونت عند التعرض لهذا الطعام من المرة الأولى، وبعد ذلك يطلق الجهاز المناعي مادة الهيستامين والتي تؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية على المريض.

وهناك العديد من الأطعمة التي تسبب الحساسية بنسبة كبيرة، ولا يُشترط أن تسبب كل هذه الأطعمة حالات الحساسية لدى الأشخاص المُصابين بحساسية الطعام، حيث قد يعاني المريض من حساسية لطعام معين.

«حساسية الحشرات والمواد الكيميائية»
هناك بعض أنواع الحساسية عند الأطفال لدى الحشرات والحيوانات مثل التعرض للفرو والفضلات، بالإضافة إلى حالات الحساسية من الحشرات اللاذعة مثل النحل.

كما يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من رد فعل تحسسي تجاه بعض المواد الكيميائية مثل مساحيق الغسيل ومستحضرات البشرة ومنتجات التجميل المختلفة.

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