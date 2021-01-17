«إنتي البداية».. الإهدار يهدد الحياة المائية في مصر

تواجه الحكومة إهدار المياه سنويًا بالعديد من المبادرات الحكومية أو بالتعاون مع القطاعات الخاصة، والتي تشجع المواطنين للحفاظ على المياه وزيادة مصادرها وتنوعها.ولعل آخر تلك المبادرات أطلقتها وزارة البيئة للحفاظ على المياه تحت شعار "إنتي البداية"، والتى تهدف إلى عدم إلقاء زيت الطعام المستعمل في الحوض وتسليمه بدلًا من ذلك لمندوبين مختصين بالتعامل مع الزيت المستعمل.أطلقت الوزارة خط ساخن للتواصل مع المبادرة وهو 19481 كما وضعت حوافز وهي أنه مع كل 5 لتر زيت مستعمل سيتم تبديله بمعدل لترين إلا ربع زيت هدية، موضحة أن مصر من أعلى الدول التي تهدر المياه ويساهم إلقاء الزيت المستعمل في إهدار المياه بشكل كبير.اللافت للنظر إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت مصر أحد الدول التي تتقلد مراكز عليا في إهدار المياه وتناقص نصيب الفرد منها سنويًا بالتبعية وكنتيجة طبيعية للكميات المهدرة، ولأهمية ذلك ترصد "الدستور" في التقرير التالي أهم المبادرات التي تم إطلاقها لترشيد استهلاك المياه وأرقام عن الإهدار والمياه المفقودة."كل نقطة بتفرق" أحد المبادرات الهامة التي تم إطلاقها خلال يناير 2020، حيث هدفت إلى توعية الشباب والأطفال لترشيد استهلاك المياه وكيفية استخدامها والحفاظ عليها، وكانت ترعاها وزارة الشباب والرياضة لترشيد المياه.ومن قبلها في عام 2019، تم إطلاق مبادرة "ابدأ بنفسك" لترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، بالتعاون مع منطقة الوعظ والإعلام الدينى والفتوى بالأزهر، وكان من المقرر أن يحث الوعاظ المواطنين على عدم إهدار المياه من خلال منابرهم.وفي مستهل الأرقام الدالة على إهدار المياه في مصر، فإن متوسط استهلاك الفرد في الشرب والأغراض المنزلية يصل إلى 300 لتر في اليوم، وهو واحد من أعلى معدلات الاستهلاك في العالم، إذ يبلغ في السعودية 271 لترًا، وفي أمريكا يبلغ 200 لترًا، وفي ألمانيا 133 لترًا، وفق إحصاء الشركة القابضة لمياه الشرب عام 2019.وحذرت شركة المياه خلال ذلك الإحصاء من المياه المهدرة في المنازل بفعل التسريبات، حيث بلغ 15.5% من النسبة الإجمالية، إذ يهدر تسريب المياه من الصنبور عن طريق التنقيط لتر كل ساعة، بينما يهدر تسرُّب المياه من "السيفون" المتعطل 1440 لترًا في اليوم الواحد، فيما يهدر رش المياه باستخدام خرطوم قطر ½ بوصة 40 لترًا كل دقيقة.وعددّت وزارة الري استهلاك الفرد سنويًا كما يلي: "13% للأغراض المنزلية من إجمالي موارد المياه العذبة المتاحة، 26.5% في المرحاض، و22% في غسيل الملابس، و16.5% في صنبور المياه، و16% في الاستحمام، و2% في الأغراض المتنوعة، و1.5% في غسيل الأطباق".ويمثل إهدار المياه 29.7% على مستوى الجمهورية من إجمالي الكمية المنتجة، واحتلت محافظات بورسعيد والسويس ومطروح على النسب الأعلى فى إهدار مياه الشرب، بحسب نشرة إحصائية لمياه الشرب والصرف الصحي عام 2018 2019، فإن إهدار المياه.الإحصاء وزع نسب المحافظات كالآتي، فقدت بورسعيد حوالى 57.7٪ من إجمالي المياه المنتجة، وهي حوالي 9٫7 مليون متر مكعب، وفي السويس نسبة الفاقد 57.4٪ من إجمالي الكمية المنتجة التي بلغت 18٫8 مليون متر مكعب، كما وصلت نسبة الفاقد من المياه في مرسى مطروح 52٪، من إجمالى الكمية المنتجة وهي 66٫3 مليون متر مكعب.وبحسب بيانات وزارة الري لعام 2019، فإن مصر لديها عجز مائي يبلغ 42 مليار متر مكعب سنويًا، يتم تخفيف العجز المائي في مصر سنويًا من 42 مليار متر مكعب إلى 22 مليار متر مكعب عن طريق إعادة استخدام 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات "الصرف الصحي والزراعي والصناعي".يذكر أن نصيب الفرد من المياه عالميًا بلغ 591 مترًا خلال عام 2019، وسبق وحذرت المنظمة من أن ذلك الرقم سينخفض إلى 366 مترًا خلال عام 2050، بحسب منظمة الأمم المتحدة، مقدرة خط الفقر المائي بألف متر مكعب سنويًا للفرد.