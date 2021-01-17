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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة: جميع الأجهزة مستعدة للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ

الأحد 17/يناير/2021 - 08:10 م
موجة الطقس السيئ
موجة الطقس السيئ
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أنه مع بداية سقوط الأمطار التي تشهدها بعض مراكز المحافظة منذ صباح اليوم، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة التي كانت على أهبة الاستعداد والتأهب للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة، ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقًا للخطط الموضوعة مسبقًا.

وأشار "أمنة" أن المحافظة استعدت من خلال أكثر من ١١١٥ معدة وطاقم للتدخل ورفع تراكمات المياه من شوارع مدن وقرى المحافظة.. بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية.

كما وجه محافظ البحيرة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول، مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف، والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.

وأكد محافظ البحيرة التواجد المستمر لجميع القيادات للعمل جنبًا إلى جنب مع أجهزة التدخل، مشيرًا أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها واستنفارها الكامل وفقًا لما هو معد مسبقًا، مشيرا إلى أنه رغم الأمطار الغزيرة، إلا أن كافة الأمور تحت السيطرة وجاري رفع التراكمات أولًا بأول مع الصيانة الفورية لأي أعطال قد تحدث.

وأهاب محافظ البحيرة بالمواطنين بالابتعاد عن مواطن الخطورة وإخلاء المناطق ذات الخطورة الداهمة أو المنخفضة في حالة الأمطار الغزيرة، وكذا الالتزام باتباع الإرشادات التي تم التنويه عنها، والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
محافظ البحيرة: جميع الأجهزة مستعدة للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ
محافظ البحيرة: جميع الأجهزة مستعدة للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ
محافظ البحيرة: جميع الأجهزة مستعدة للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ
محافظ البحيرة: جميع الأجهزة مستعدة للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ
محافظ البحيرة: جميع الأجهزة مستعدة للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ
محافظ البحيرة: جميع الأجهزة مستعدة للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ

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