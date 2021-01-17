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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

السبت.. حفل لفرقة «تكسير شرقي» في درب 1718

الأحد 17/يناير/2021 - 08:10 م
تكسير شرقي
تكسير شرقي
آلاء حسن
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يستقبل مركز درب 1718، حفلا فنيا يحييه فرقة "تكسير شرقي" الموسيقية، في تمام الساعة الثامنة مساء السبت الموافق 23 يناير الجاري.

وتكونت فرقة "تكسير شرقي" في أواخر عام 2017 في "مكان"- المركز المصري للثقافة والفنون الذي قام باحتضانها وتوفير كل ما تيسر من عون لها. وتقدم الفرقة أعمالًا تعتمد على العمل المكثف على جذور وأصول الموسيقى المصرية بأنواعها المختلفة كالموال والزار، وتمزجها بأصوات جديدة على آذان المستمع٬ لتخرج بتوليفة صوتية فريدة من نوعها تميزها وسط جميع التجارب الموسيقية المتواجدة على الساحة الفنية حاليا.

وتضم الفرقة 10 أشخاص وهم: عبد الرحمن بلالة - غناء، أم سامح غناء - إيقاع، أحمد عمران - عود، أصوات إليكترونية، أمين شاهين أرغول - كولة، وائل السيد - أكورديون، وليد عبده - إيقاع، طنبورة، أيمن مبروك - إيقاع، ويتي باص - جيتار، عمرو وجيه - ساكسفون، وياسر حشيش - إليكتريك جيتار.

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