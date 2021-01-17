رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إرسال عينة الإستروكس المضبوط بحوزة متهمي السلام للمعمل

الأحد 17/يناير/2021 - 08:15 م
الاستروكس
الاستروكس
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة السلام، الأحد، بإرسال عينة من مخدر الإستروكس المضبوط داخل مصنع بالنهضة للمعمل الكيماوى لفحصها.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قيام كل من عاطل له معلومات جنائية، وزوجة نجله، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع مادة الإستروكس بقصد الاتجار، متخذين من الشقة محل سكنهما مكانًا لنشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بأحد الأكمنة حال تواجدهما في الشقة المشار إليها، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 10 كيلوجرامات – كمية من مخدر البودر - 2 ميزان حساس - زجاجة بداخلها مادة الأسيتون" المستخدم في تصنيع مادة الإستروكس المخدر" - عدد 2 زجاجة بداخلهما مادة التنر - كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة معدة للتعبئة - هاتف محمول- مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والاتجار بها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

نادي القراء المحترفين يستضيف مناقشة «تلاوات المحو» لـ مصطفى منير

في ذكراه.. سر اتجاه يحيى حقي لكتابة القصة القصيرة

الأعلى للثقافة ينظم لقاءً بعنوان «القيادة الشبابية بين الحلم والواقع».. غدًا

السبت.. حفل لفرقة «تكسير شرقي» في درب 1718