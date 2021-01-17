إرسال عينة الإستروكس المضبوط بحوزة متهمي السلام للمعمل

أمرت نيابة السلام، الأحد، بإرسال عينة من مخدر الإستروكس المضبوط داخل مصنع بالنهضة للمعمل الكيماوى لفحصها.وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قيام كل من عاطل له معلومات جنائية، وزوجة نجله، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع مادة الإستروكس بقصد الاتجار، متخذين من الشقة محل سكنهما مكانًا لنشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بأحد الأكمنة حال تواجدهما في الشقة المشار إليها، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 10 كيلوجرامات – كمية من مخدر البودر - 2 ميزان حساس - زجاجة بداخلها مادة الأسيتون" المستخدم في تصنيع مادة الإستروكس المخدر" - عدد 2 زجاجة بداخلهما مادة التنر - كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة معدة للتعبئة - هاتف محمول- مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والاتجار بها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.