نادي كتاب ديوان يناقش «كل الشهور يوليو» لإبراهيم عيسى

يستضيف نادي كتاب ديوان، كاتب الشهر إبراهيم عيسى، لمناقشة روايته "كل الشهور يوليو"، والصادرة عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، وتدير النقاش الروائية الدكتورة رشا سمير، بمكتبة ديوان بالزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء بعد غدٍ الثلاثاء.ومن كلمة الناشر على الغلاف: "خرج الملك فاروق من البحر يضرب الماء غضبًا، جفَّف بلله وارتدى نظارته السوداء وقد أخفى حمرة عينيه، وهو يسمع رئيس البوليس الملكي يخبره بأن هناك تمرُّدًا من قوات للجيش في القاهرة. ركب الملك سيارة الشاطئ يقودها بنفسه، ودخل إلى مكتبه في قصر المنتزه، استدعى قائد الجيش، واتصل برئيس الأركان وأمره بالقبض على قائمة من الضباط، ثم صرخ وهو يملي الأسماء: «وأول واحد تجيبوه من بيته هو محمد نجيب!»".