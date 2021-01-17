أمطار رعدية غزيرة.. «الفيضة الكبرى» تواصل اجتياح الإسكندرية

واصل الطقس السيئ، وأنواء الفيضة الكبرى احتياج محافظة الإسكندرية، حيث شهدت المدينة بداية منذ عصر اليوم سقوط أمطار غزيرة، مصاحبة لبرق ورعد على جميع الأنحاء.وتعرضت الإسكندرية لأمطار غزيرة تصل حد السيول، حيث شهدت سقوط أمطار متواصلة دون توقف، مع انخفاض درجة الحرارة بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى التي تضرب عروس البحر خلال تلك الأيام.وأعلنت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، ودفعت شركة الصرف الصحي ب120سيارة وبدال لنزح وشفط المياه، بجميع المناطق التي تعرضت لتراكم مياه الأمطار بها.وشددت محافظة الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.وتابعت أنه تشير التوقعات إلى فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة، تغزر قليلا من بعد الظهر خاصة علي الساحل، وتبقي فرص الأمطار قائمة طوال اليوم علي فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتي دخول الليل.واهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر‏ واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.