رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار رعدية غزيرة.. «الفيضة الكبرى» تواصل اجتياح الإسكندرية

الأحد 17/يناير/2021 - 07:39 م
أمطار رعدية
أمطار رعدية
هبه عويضه
طباعة
واصل الطقس السيئ، وأنواء الفيضة الكبرى احتياج محافظة الإسكندرية، حيث شهدت المدينة بداية منذ عصر اليوم سقوط أمطار غزيرة، مصاحبة لبرق ورعد على جميع الأنحاء.

وتعرضت الإسكندرية لأمطار غزيرة تصل حد السيول، حيث شهدت سقوط أمطار متواصلة دون توقف، مع انخفاض درجة الحرارة بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى التي تضرب عروس البحر خلال تلك الأيام.

وأعلنت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، ودفعت شركة الصرف الصحي ب120سيارة وبدال لنزح وشفط المياه، بجميع المناطق التي تعرضت لتراكم مياه الأمطار بها.

وشددت محافظة الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتابعت أنه تشير التوقعات إلى فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة، تغزر قليلا من بعد الظهر خاصة علي الساحل، وتبقي فرص الأمطار قائمة طوال اليوم علي فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتي دخول الليل.

واهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر‏ واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
أمطار رعدية غزيرة.. «الفيضة الكبرى» تواصل اجتياح الإسكندرية
أمطار رعدية غزيرة.. «الفيضة الكبرى» تواصل اجتياح الإسكندرية
أمطار رعدية غزيرة.. «الفيضة الكبرى» تواصل اجتياح الإسكندرية
أمطار رعدية غزيرة.. «الفيضة الكبرى» تواصل اجتياح الإسكندرية
أمطار رعدية غزيرة.. «الفيضة الكبرى» تواصل اجتياح الإسكندرية
أمطار رعدية غزيرة.. «الفيضة الكبرى» تواصل اجتياح الإسكندرية
أمطار رعدية غزيرة.. «الفيضة الكبرى» تواصل اجتياح الإسكندرية
أمطار رعدية غزيرة.. «الفيضة الكبرى» تواصل اجتياح الإسكندرية
أمطار رعدية غزيرة.. «الفيضة الكبرى» تواصل اجتياح الإسكندرية
أمطار رعدية غزيرة.. «الفيضة الكبرى» تواصل اجتياح الإسكندرية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

رفض استشكال سما المصري.. واستمرار حبسها فى «سب وقذف ريهام سعيد»

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

وزيرة الصحة: تشغيل المجمع القومي للأمصال بحلوان خلال شهر

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

نادي كتاب ديوان يناقش «كل الشهور يوليو» لإبراهيم عيسى

الأعلى للثقافة ينظم لقاءً بعنوان «القيادة الشبابية بين الحلم والواقع».. غدًا

في ذكراه.. سر اتجاه يحيى حقي لكتابة القصة القصيرة

أتيليه العرب ينظم معرض «مبدعون خالدون» في نسخته الثالثة.. 30 يناير