«الزراعة» تجهّز تقاوي القطن استعدادًا للموسم الجديد

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن الوزارة تسعى حاليًا للاستعداد للموسم الجديد من خلال تجهيز التقاوي اللازمة للزراعة.أضاف مسعد أنه وطبقًا للقانون، جار حلج أقطان الإكثار وأن موعد الانتهاء منها الشهر الجاري من كل عام؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعداد التقاوي وتعبئتها بمعرفة الادارة المركزية للتقاوي لتكون جاهزة للموسم الجديد قبل بداية الزراعة بوقت كاف.قال مسعد لـ«الدستور»، إن الوزارة تتخذ حاليًا كافة الإجراءات الفنية علي البذور لاختبار حيوتها والقيمة الزراعية من خلال الإدارة المركزية للفحص، وجار كذلك الاستعداد لتوزيع الصنف الجديد جيزة 97 في الموسم القادم وفقًا للكميات المتاحة التي وصلت لنحو 1500 فدان، مشيرًا إلى أنه تم تجميع كميات من الأقطان لنحو 930 ألف قنطار وفقًا لبيانات هيئة التحكيم واختبارات القطن (من الأقطان الزهر).