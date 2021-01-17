ضبط 2.75 طن فلفل أسمر وإعدام 418 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن ضبط كمية 2750 كيلو جرام (2.75 طن) فلفل أسمر مطحون وقرفة مطحونة، و70 شيكارة قرفة مطحونة بدون بيانات وزن الشيكارة 25 كجم والتخزين في مخزن به خطر داهم.وأوضح "مكى" أن الحملة جاءت بقيادة محمد الحوتي مفتش أول أغذية إدارة المنصورة الصحية عبدالعزيز يحيى ومحمود كمال ومحمد سالم ومحمود عبدالسلام ومحمد عادل وأحمد المنجي مفتشي الأغذية.وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم إعدام 418 كيلو أغذية متنوعة فاسدة و70 لتر زيوت محروقة للتغير في الخواص الطبيعية، مؤكدا أنه تم المرور على ٩ منشآت غذائية؛ للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة.وأكد وكيل صحة الدقهلية، أنه تم سحب عدد 29 عينة وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرير ٦ محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وغلق منشأتين لوجود خطر داهم والتوصية بإغلاق مصنع لتصنيع عسل أسود يدار بدون ترخيص.