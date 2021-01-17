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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 2.75 طن فلفل أسمر وإعدام 418 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية

الأحد 17/يناير/2021 - 07:51 م
أغذية فاسدة بالدقهلية
أغذية فاسدة بالدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن ضبط كمية 2750 كيلو جرام (2.75 طن) فلفل أسمر مطحون وقرفة مطحونة، و70 شيكارة قرفة مطحونة بدون بيانات وزن الشيكارة 25 كجم والتخزين في مخزن به خطر داهم.

وأوضح "مكى" أن الحملة جاءت بقيادة محمد الحوتي مفتش أول أغذية إدارة المنصورة الصحية عبدالعزيز يحيى ومحمود كمال ومحمد سالم ومحمود عبدالسلام ومحمد عادل وأحمد المنجي مفتشي الأغذية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم إعدام 418 كيلو أغذية متنوعة فاسدة و70 لتر زيوت محروقة للتغير في الخواص الطبيعية، مؤكدا أنه تم المرور على ٩ منشآت غذائية؛ للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة.

وأكد وكيل صحة الدقهلية، أنه تم سحب عدد 29 عينة وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرير ٦ محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وغلق منشأتين لوجود خطر داهم والتوصية بإغلاق مصنع لتصنيع عسل أسود يدار بدون ترخيص.
ضبط 2.75 طن فلفل أسمر وإعدام 418 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية
ضبط 2.75 طن فلفل أسمر وإعدام 418 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية
ضبط 2.75 طن فلفل أسمر وإعدام 418 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية
ضبط 2.75 طن فلفل أسمر وإعدام 418 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية
ضبط 2.75 طن فلفل أسمر وإعدام 418 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية
ضبط 2.75 طن فلفل أسمر وإعدام 418 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية
ضبط 2.75 طن فلفل أسمر وإعدام 418 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية
ضبط 2.75 طن فلفل أسمر وإعدام 418 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية

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