وكيل «صحة بني سويف»: 16 فريقًا طبيًا لمتابعة المعزولين منزليًا

قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة صحة بنى سويف، اليوم الأحد، إنه تم إطلاق مبادرة لمتابعة المعزولين بالمنازل من فيروس كورونا من خلال 16 فريقا في سبع مراكز بالمحافظة حيث يتم صرف العلاج اللازم مجانيا للمعزولين منزليا من خلال المستشفيات التي تم توقيع الكشف الطبي عليهم فيها.أكد "يوسف" لـ"الدستور" توافر كافة المستلزمات والواقيات الشخصية للفرق الطبية التي تقوم بالمرور على المعزولين بالمنازل يوميا، ولمدة 10 أيام منذ بداية العزل لمتابعتهم وتفاديا؛ لتدهور حالتهم والتوجه إلى أقرب مستشفى.ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أن رصيد المخزون من الأكسجين بالمحافظة متوفر بصورة كافية، ويتم تزويد محافظة بنى سويف يوميا بسيارات الأكسجين السائل.