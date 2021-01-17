أمطار وصقيع في مدن محافظة الغربية (صور)

تشهد محافظة الغربية حالة من الطقس غير المستقر، وانخفاضا في درجات الحرارة، منذ صباح اليوم الأحد، حيث ظهرت السحب والغيوم في سماء المحافظة، مع تساقط أمطار خفيفة على عدد من مراكز المحافظة، بدأت منذ قليل على المناطق الغربية للمحافظة.ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ القصوى تحسبا لسقوط أمطار، حيث شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء تواجدهم المستمر في الشارع في حالة هطول الأمطار لمتابعة تصريف الأمطار من بيارات الصرف الصحي.وشدد طارق رحمي، محافظ الغربية، على رئيس شركة المياه بضرورة تواجد سيارات شفط المياه بالشوارع فور هطول الأمطار لتجميع المياه وإزالة أي آثار للمطر حتى يتسنى للمواطنين أداء مصالحهم المختلفة.