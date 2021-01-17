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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محامٍ يكشف الموقف القانوني لأصحاب فيديو «الروب الستان»

الأحد 17/يناير/2021 - 08:46 م
فيديو «الروب الستان
فيديو «الروب الستان
هاجر رضا
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حالة من الغضب سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد تداول مقطع فيديو لحفل زفاف داخل غرفة نوم، ارتدى خلالها العروسان والمعازيم "روب ستان".

وعن الموقف القانوني الذي يواجه أصحاب الفيديو، قال المحامي محمد الزناتي، إنه لا توجد عقوبة تقع على هؤلاء الأشخاص، أو حتى مصوري الفيديو ونشره عبر منصات ووسائط التواصل الاجتماعي.

أضاف الزناتي، لـ"الدستور"، أنه لا يوجد في الفيديو نهائيًا ما يمكن أن يدخل في دائرة التحريض على الفسق أو الفجور: "مكانوش بيدعوا لممارسة الرزيلة، صور عادية وفيه فستاين أقوى منها والناس بتخرج بيها عادي".

وشدد المحامي على أصحاب الحفل لم يقعوا تحت طائلة القانون، حتى لو تم القبض عليهم سيُخلى سبيلهم من النيابة في الحال؛ لعدم وجود دليل يحرض على الفسق أو الفجور، فهو طقس زفاف طبيعي.

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