الأعلى للثقافة ينظم لقاءً بعنوان «القيادة الشبابية بين الحلم والواقع».. غدًا

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الشباب بالمجلس ومقررها المخرج أحمد السيد، لقاءً ثقافيًا بعنوان "القيادة الشبابية بين الحلم والواقع"، في تمام السادسة مساء غد الإثنين، بمسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.وتحاضر به الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ويدير اللقاء المخرج المسرحي عمرو قابيل عضو لجنة الشباب بالمجلس، ويتضمن حوارا مفتوحا مع عدد من شباب المثقفين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:صفحة أمانة المؤتمراتhttps:www.facebook.comConferenceDepartmentقناة أمانة المؤتمرات على اليوتيوبhttps:www.youtube.comc