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محافظات

جامعة طنطا تطلق موقعًا للتقدم الإلكتروني للتربية العسكرية

الأحد 17/يناير/2021 - 07:25 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، إطلاق النسخة الجديدة لموقع التربية العسكرية، والخاص بالتقدم الإلكتروني للتربية العسكرية في ظل الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا المستجد، تسهيلًا على الطلاب، وذلك فى إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمي ورقمنة العملية التعليمية.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن الموقع يشمل إجراء التسجيل إلكترونيًا بدورات التربية العسكرية المختلفة، خاصةً بعد ربط قواعد البيانات المركزية بالجامعة بالموقع، ويتم استدعاء بيانات الطلاب آليًا لضمان دقة البيانات وعدم السماح بأى تعديلات، كما يسمح الموقع باستخراج استمارة تسجيل تحتوى على كافة بيانات الطالب والموضوع البحثى الذى تم تخصصيه للطلاب بشكل عشوائى ومزودة برمز الاستجابة السريع لسهولة التأكد من صحتها والمراجعة.

وأضاف أن الموقع يسمح أيضًا لجميع الطلاب بالاطلاع على المحاضرات المخصصة لاجتياز التربية العسكرية والمواد العلمية المتاحة على الموقع ورفع الأبحاث وإجراء الاختبار إلكترونيا وفقًا للمواعيد المعلنة والمتاحة بالموقع، وعقب إنهاء كل الإجراءات السابقة يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج إلكترونيا باستخدام الرقم القومى وطباعة إخلاء الطرف المزود برمز الاستجابة السريع الخاص بكل طالب لتسهيل عملية المراجعة.

يذكر أنه تم تطوير لوحة التحكم الخاصة بالموقع أيضًا، بما يسمح بفتح وإغلاق الدورات إلكترونيًا طبقا للأعداد المحددة وبيانات الطلاب بالدورات والأبحاث المرفوعة ودرجة الامتحان، الذى تم تصحيحه إلكترونيًا، وفتح وإغلاق مواعيد رفع الأبحاث وإجراء الامتحانات وإعلان النتائج.

جدير بالذكر أن مشروع البوابات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية أضاف إنشاء موقع التربية العسكرية كأحد الأنشطة الإلكترونية للجامعات، مع اعتبار موقع التربية العسكرية جامعة طنطا موقعًا إرشاديًا لعمل مواقع مماثلة له بمختلف الجامعات المصرية.

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