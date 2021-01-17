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تحقيقات

الحكومة تعيد بريق مصر القديمة والسيدة عائشة.. ما القصة؟

الأحد 17/يناير/2021 - 07:02 م
سالي رطب
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سيطرت آثار هدم ميدان السيدة عائشة عقب إزالة المنازل العشوائية التي طمست منذ سنوات طويلة معالم المنطقة التاريخية والحضارية، على منصات التواصل الاجتماعي بمختلف وسائطها.

الحكومة وضعت مخططًا لإعادة مصر القديمة إلى رونقها ونقلت الأسر والورش التي كانت تسكن المنطقة إلى المدن الجديدة التي تم تدشينها لسكان العشوائيات ونقل المدابغ إلى مناطقها الجديدة.

«الدستور» يعرض في السطور التالية القصة الكاملة لتطوير منطقة السيدة عائشة مع تداول رواد مواقع التواصل صورًا لعمليات هدم المناطق العشوائية.

مخطط تطوير السيدة عائشة
في 2018، وضعت خطة تطويرمنطقة السيدة عائشة ويقع ميدان السيدة عائشة وسط منطقة تراثية مهمة حيث يتوسط منطقة آثار القلعة ومنطقة الفسطاط ومجرى العيون وكذلك منطقة مجمع الأديان، كما يضم 3 مساجد أثرية وتراثية مهمة هى مساجد السيدة عائشة والمسبح والغوري.

واعتمدت الخطة على 3 محاور أساسية تشمل تطوير الميدان وتطوير الكوبري وإخلاء المنطقة من العشوائية وإعادة القيمة التاريخية للمكان كمنطقة مزارات دينية والقضاء على الصورة الذهنية التي ربطته بكونه ملتقى للمواصلات.

وبلغت التكلفة التقديرية للمشروع نحو 60 مليون جنيه منها أكثر من 40 مليون جنيه لتطوير أعمال الكوبري، كما تشمل خطة تطوير السيدة الارتقاء بالمواطن وتوفير حياة كريمة وسكن راقى بمجتمع متحضر ويتمتع بكافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل حضارى بعيدًا عن العشوائيات التي تمثل خطرًا كبيرا عليه.

نقل سكان العشوائيات
منذ بدء محافظة القاهرة في مخطط تطوير منطقة السيدة عائشة منذ عدة سنوات تم إزالة 57 عقارًا بمحيط مسجد المسبح بميدان السيدة عائشة، وإزالة 20 محلًا.

وقبل تنفيذ عملية الهدم وفرت الحكومة منازل أفضل لسكان هذه العشش، حيث تم تسكين 112 أسرة بحى الأسمرات بوحدات بديلة مجهزة، وتوفير محال بديلة بسوق التونسى الحضارى الجديد لأصحاب المحلات التي تم هدمها بجوار مسجد المسبح.

القضاء على أزمة كوبري السيدة
من أهم معالم المنطقة كوبري السيدة عائشة المعروف بحوادثه الكثيرة، لتضع محافظة القاهرة حدًا لهذه الحوادث من خلال خطة استغرقت دراستها 8 أشهر على يد متخصصين، لحل مشاكل الكوبري وصيانته ورفع كفاءته مع زيادة عمره الافتراضي، واستخدام برامج هندسية في التحليل الإنشائي لتحديد الطرق المثلى لعلاج مشاكل الكوبري ومنع الحوادث مع تحليل كامل لسرعة السيارات المناسبة للسير على الكوبري وتقوية جميع العناصر الإنشائية مع إضافة المظهر ذو الطابع المتماشى مع طبيعة الموقع العام للمنطقة.

كما شملت خطة التطوير تخصيص 20 مليون جنيه لتطوير الميدان والطرق والحركة المرورية يشمل تطوير عام للموقع بالكامل ودمج الحديقة الموجودة حاليًا وعمل ساحات خاصة بالمسجد والمشاه وتطوير الواجهات للعقارات المطلة على الميدان وإظهار القيمة الجمالية للميدان مع فصل تام للحركة المرورية والمسجد.

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