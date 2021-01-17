كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدات المحلية لجميع مراكز ومدن المحافظة، لرفع مياه الأمطار، موجها رؤساء المدن ونوابهم، بالتواجد في الشوارع واستمرار رفع درجة الاستعداد لرفع كميات المياه الناتجة من الأمطار، والتركيز على قرى المراكز، مشددًا على تواجد رؤساء القرى على رأس أعمال كسح المياه في جميع القرى، خاصة أمام المساجد والمدارس وشوارع القرى.وأصدر محافظ كفر الشيخ، تعليماته لجميع رؤساء المراكز والمدن بالتعامل مع أي تجمعات للمياه في جميع الشوارع، بما في ذلك الاهتمام بجميع قرى المحافظة، ووجه برفع درجة الاستعداد لمجابهة أي مياه ناتجة عن هطول الأمطار، مشددًا على رفع جميع مياه الأمطار من جميع الشوارع، والهيئات الخدمية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ودور العبادة.وتابع اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، كسح المياه من أمام جميع المدارس وجميع المصالح الحكومية بالقرى ومدينة كفر الشيخ، وشدد على تواجد نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع.ويشهد مصيف بلطيم، أمطارا متوسطة، ويتم كسح مياه الأمطار وبالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية بمدينة مصيف بلطيم، ورفع التراكمات بحضور العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والعاملين بالمجلس ونواب رئيس المدينة والسكرتير العام للمدينة وبحضور النقيب ياسر أبو العينين، رئيس نقطة مصيف بلطيم.وتابع جمال فهمي محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع والقرى، ومنها قرى الوحدة القروية بالجزيرة الخضراء، بمعدات القرية ومعدات مجلس المدينة.وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على مدار الساعة سير أعمال رفع وكسح وشفط مياه الأمطار بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفقا لخطة العمل لمجابهة الأزمات والطوارئ بنطاق مركز ومدينة دسوق وتم ورفع مياه الأمطار ومخلفات الأمطار بالقرى، وتفقدت محطات الصرف، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.وتابع وائل فرح، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع أحياء فوه، إضافة لرفع مياه الأمطار بقرى السالمية، وأبو دراز، وغيرها من القرى، مثنيا على المشاركة المجتمعية من أهالي مدينة وقرى مركز فوه، لتعاونهم في رفع مياه الأمطار.كما أشرف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا على رفع ناتج الأمطار بمدينة بيلا والكوم الطويل وابشان، مشددًا على متابعة رفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة أي أمطار محتملة على مركز ومدينة بيلا.