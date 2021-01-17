رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ (صور)

الأحد 17/يناير/2021 - 07:16 م
كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار
عمرو الشامي
طباعة
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدات المحلية لجميع مراكز ومدن المحافظة، لرفع مياه الأمطار، موجها رؤساء المدن ونوابهم، بالتواجد في الشوارع واستمرار رفع درجة الاستعداد لرفع كميات المياه الناتجة من الأمطار، والتركيز على قرى المراكز، مشددًا على تواجد رؤساء القرى على رأس أعمال كسح المياه في جميع القرى، خاصة أمام المساجد والمدارس وشوارع القرى.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، تعليماته لجميع رؤساء المراكز والمدن بالتعامل مع أي تجمعات للمياه في جميع الشوارع، بما في ذلك الاهتمام بجميع قرى المحافظة، ووجه برفع درجة الاستعداد لمجابهة أي مياه ناتجة عن هطول الأمطار، مشددًا على رفع جميع مياه الأمطار من جميع الشوارع، والهيئات الخدمية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ودور العبادة.

وتابع اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، كسح المياه من أمام جميع المدارس وجميع المصالح الحكومية بالقرى ومدينة كفر الشيخ، وشدد على تواجد نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع.

ويشهد مصيف بلطيم، أمطارا متوسطة، ويتم كسح مياه الأمطار وبالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية بمدينة مصيف بلطيم، ورفع التراكمات بحضور العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والعاملين بالمجلس ونواب رئيس المدينة والسكرتير العام للمدينة وبحضور النقيب ياسر أبو العينين، رئيس نقطة مصيف بلطيم.

وتابع جمال فهمي محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع والقرى، ومنها قرى الوحدة القروية بالجزيرة الخضراء، بمعدات القرية ومعدات مجلس المدينة.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على مدار الساعة سير أعمال رفع وكسح وشفط مياه الأمطار بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفقا لخطة العمل لمجابهة الأزمات والطوارئ بنطاق مركز ومدينة دسوق وتم ورفع مياه الأمطار ومخلفات الأمطار بالقرى، وتفقدت محطات الصرف، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.

وتابع وائل فرح، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع أحياء فوه، إضافة لرفع مياه الأمطار بقرى السالمية، وأبو دراز، وغيرها من القرى، مثنيا على المشاركة المجتمعية من أهالي مدينة وقرى مركز فوه، لتعاونهم في رفع مياه الأمطار.

كما أشرف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا على رفع ناتج الأمطار بمدينة بيلا والكوم الطويل وابشان، مشددًا على متابعة رفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة أي أمطار محتملة على مركز ومدينة بيلا.
كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ (صور)
كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ (صور)
كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ (صور)
كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ (صور)
كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ (صور)
كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ (صور)
كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ (صور)
كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ (صور)

موضوعات متعلقة

الرئيس يوجه بتوفير عوامل النجاح لتصنيع السيارات الكهربائية

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

وزيرة الصحة: تشغيل المجمع القومي للأمصال بحلوان خلال شهر

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

نادي كتاب ديوان يناقش «كل الشهور يوليو» لإبراهيم عيسى

الأعلى للثقافة ينظم لقاءً بعنوان «القيادة الشبابية بين الحلم والواقع».. غدًا

في ذكراه.. سر اتجاه يحيى حقي لكتابة القصة القصيرة

أتيليه العرب ينظم معرض «مبدعون خالدون» في نسخته الثالثة.. 30 يناير